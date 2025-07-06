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Some Heroines Climb Up a Tower (18+)

Some Heroines Climb Up a Tower (18+) v2.102

Психоделия, героини и башня, где нормальности не место

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Версия:
2.102
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 328 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
89
Описание

Some Heroines Climb Up a Tower (18+) — это ролевая игра с ярко выраженной сюрреалистической эстетикой, бредовым юмором и пикантными моментами, в которой нет шаблонных решений. Здесь ты отправляешься вместе с героинями в странное, многослойное восхождение по башне, полной нелепостей, абсурда и харизматичных безумцев. Сражения, прокачка, случайные события и необычные враги сменяют друг друга без предупреждения. Всё подано в психоделическом визуальном стиле, где каждый экран — словно иллюстрация к безумному сну.


Тебя ждут десятки часов геймплея, насыщенная RPG-система, странные, но запоминающиеся персонажи и свобода развития по твоим правилам. Встречай откровенные сцены, смейся над бредовыми ситуациями, принимай решения — и не жди логики. Это проект для тех, кто ищет неординарный опыт: он ломает ожидания, играет с жанром и радует тех, кто любит и эротический контент, и нестандартный подход к повествованию. Some Heroines Climb Up a Tower — это удовольствие в самой неожиданной форме.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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