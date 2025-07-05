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Pocket Girls World (18+)

Pocket Girls World (18+) vCh.1

Альтернативный мир, знакомые героини и удовольствие без цензуры

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Версия:
Ch.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:29
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 909 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Pocket Girls World (18+) — это откровенное приключение, созданное с любовью к популярной вселенной, которую легко узнают фанаты. Ты окажешься в параллельном измерении, где знакомые персонажи и существа предстают в новом, куда более интимном свете. В этом мире действуют похожие правила, привычная эстетика и узнаваемые локации, но теперь всё вращается вокруг желаний, соблазнов и личных побед. Сюжетная кампания добавляет структуру, а выборы и взаимодействия делают игру не просто фансервисом, а полноценной историей в любимой обёртке.


Главный герой — обычный парень, случайно попавший в другой мир. Но в этом мире он не статист — он участник ключевых событий, новых знакомств и ярких сцен, за которые фанаты жанра оценят игру по достоинству. Открывай зоны, общайся с героинями, открывай сцены и находи секреты. Pocket Girls World — это развлечение без прикрас, сделанное для своей аудитории и без претензии на что-то иное. Если ты знаешь, откуда это всё взято — тебе уже не терпится нажать "старт".


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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