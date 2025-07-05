Pocket Girls World (18+) vCh.1
Альтернативный мир, знакомые героини и удовольствие без цензуры
Pocket Girls World (18+) — это откровенное приключение, созданное с любовью к популярной вселенной, которую легко узнают фанаты. Ты окажешься в параллельном измерении, где знакомые персонажи и существа предстают в новом, куда более интимном свете. В этом мире действуют похожие правила, привычная эстетика и узнаваемые локации, но теперь всё вращается вокруг желаний, соблазнов и личных побед. Сюжетная кампания добавляет структуру, а выборы и взаимодействия делают игру не просто фансервисом, а полноценной историей в любимой обёртке.
Главный герой — обычный парень, случайно попавший в другой мир. Но в этом мире он не статист — он участник ключевых событий, новых знакомств и ярких сцен, за которые фанаты жанра оценят игру по достоинству. Открывай зоны, общайся с героинями, открывай сцены и находи секреты. Pocket Girls World — это развлечение без прикрас, сделанное для своей аудитории и без претензии на что-то иное. Если ты знаешь, откуда это всё взято — тебе уже не терпится нажать "старт".
Полная версия
Скачать Pocket Girls World (18+) vCh.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.