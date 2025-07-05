Описание

Pocket Girls World (18+) — это откровенное приключение, созданное с любовью к популярной вселенной, которую легко узнают фанаты. Ты окажешься в параллельном измерении, где знакомые персонажи и существа предстают в новом, куда более интимном свете. В этом мире действуют похожие правила, привычная эстетика и узнаваемые локации, но теперь всё вращается вокруг желаний, соблазнов и личных побед. Сюжетная кампания добавляет структуру, а выборы и взаимодействия делают игру не просто фансервисом, а полноценной историей в любимой обёртке.





Главный герой — обычный парень, случайно попавший в другой мир. Но в этом мире он не статист — он участник ключевых событий, новых знакомств и ярких сцен, за которые фанаты жанра оценят игру по достоинству. Открывай зоны, общайся с героинями, открывай сцены и находи секреты. Pocket Girls World — это развлечение без прикрас, сделанное для своей аудитории и без претензии на что-то иное. Если ты знаешь, откуда это всё взято — тебе уже не терпится нажать "старт".