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Distant Vows (18+)

Distant Vows (18+) vEpisode 2a

Одиночество вдали манит, но неверный шаг ломает семейные узы навсегда!

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Версия:
Episode 2a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 573 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Описание

Интерактивная драма-новелла в современной реальности встречает тебя со звоном уведомлений: в Distant Vows ты снимаешься с рейса, прилетаешь в незнакомый мегаполис и каждые пять минут решаешь, позвонить ли домой, принять ли овертайм или выйти на шумную улицу ради новых знакомых. Каждый жест смартфона переводит баланс доверия семьи вверх или вниз, а растущее одиночество мерцает красным значком в углу. Сможешь ли сохранить тепло, пока часовые пояса режут связь?


Сюжетный движок отслеживает шесть показателей — от денег на счету до уровня искушения — и подкидывает 20+ развилок, где выборы с последствиями меняют диалоги и медиа-вставки: видеозвонок сменится тишиной, если доверие упадёт ниже 30 %. Выстраивай карьеру, возвращайся раньше срока или рискуй тайным увлечением; каждое решение ведёт к одной из 4 концовок. Автосейв хранит чек-пойнт, офлайн-режим даёт читать в полёте, а титры покажут, что любовь — дистанция для двоих.


Информация о модах

Episode 2a
– Продолжение истории Эмили
– Теперь можно переименовывать главных персонажей
– Появились совершенно новые герои

Важно: сохранения из предыдущих версий не работают. Чтобы начать эпизод 2, выберите «Новая игра», запишите имя персонажа и затем выберите нужный эпизод.

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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