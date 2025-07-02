Описание

Интерактивная драма-новелла в современной реальности встречает тебя со звоном уведомлений: в Distant Vows ты снимаешься с рейса, прилетаешь в незнакомый мегаполис и каждые пять минут решаешь, позвонить ли домой, принять ли овертайм или выйти на шумную улицу ради новых знакомых. Каждый жест смартфона переводит баланс доверия семьи вверх или вниз, а растущее одиночество мерцает красным значком в углу. Сможешь ли сохранить тепло, пока часовые пояса режут связь?





Сюжетный движок отслеживает шесть показателей — от денег на счету до уровня искушения — и подкидывает 20+ развилок, где выборы с последствиями меняют диалоги и медиа-вставки: видеозвонок сменится тишиной, если доверие упадёт ниже 30 %. Выстраивай карьеру, возвращайся раньше срока или рискуй тайным увлечением; каждое решение ведёт к одной из 4 концовок. Автосейв хранит чек-пойнт, офлайн-режим даёт читать в полёте, а титры покажут, что любовь — дистанция для двоих.