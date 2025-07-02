Distant Vows (18+) vEpisode 2a
Одиночество вдали манит, но неверный шаг ломает семейные узы навсегда!
Интерактивная драма-новелла в современной реальности встречает тебя со звоном уведомлений: в Distant Vows ты снимаешься с рейса, прилетаешь в незнакомый мегаполис и каждые пять минут решаешь, позвонить ли домой, принять ли овертайм или выйти на шумную улицу ради новых знакомых. Каждый жест смартфона переводит баланс доверия семьи вверх или вниз, а растущее одиночество мерцает красным значком в углу. Сможешь ли сохранить тепло, пока часовые пояса режут связь?
Сюжетный движок отслеживает шесть показателей — от денег на счету до уровня искушения — и подкидывает 20+ развилок, где выборы с последствиями меняют диалоги и медиа-вставки: видеозвонок сменится тишиной, если доверие упадёт ниже 30 %. Выстраивай карьеру, возвращайся раньше срока или рискуй тайным увлечением; каждое решение ведёт к одной из 4 концовок. Автосейв хранит чек-пойнт, офлайн-режим даёт читать в полёте, а титры покажут, что любовь — дистанция для двоих.
Episode 2a
– Продолжение истории Эмили
– Теперь можно переименовывать главных персонажей
– Появились совершенно новые герои
Важно: сохранения из предыдущих версий не работают. Чтобы начать эпизод 2, выберите «Новая игра», запишите имя персонажа и затем выберите нужный эпизод.
Скачать Distant Vows (18+) vEpisode 2a MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.