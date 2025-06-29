Описание

Shadows Of The Ascendant — интерактивный триллер-новелла о вере, власти и запретной силе. С первой сцены ты оказываешься на изолированном острове-оплоте секты и каждые пять минут решаешь: допросить адепта, изучить пульсирующий обелиск или подменить ингредиент ритуала. Любой выбор смещает уровень доверия, хаоса и рассудка Евы. Но чем глубже ночь, тем громче зов бездны — и тем выше ставка для тех, кто осмелится ответить.





Сюжет раскрывает динамическую систему решений и растущие оккультные способности: от чтения мыслей до мгновенного перемещения между святилищами. Десять ветвей навыков дают +15 % к влиянию или снижают риск разоблачения на 20 %. Еженедельная таблица «Эклипсис» сравнивает, у кого остров спокоен, а у кого пылает. Кроссплей PC-iOS-Android, офлайн-режим сохраняет кампанию, донат — лишь скин маски Примарха. Вернись на сезон «Кровавая луна» и перепиши пророчество снова.