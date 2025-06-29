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Shadows Of The Ascendant (18+)

Shadows Of The Ascendant (18+) vDay 1

Погрузи сектантский остров в порядок или хаос, управляя силами за гранью

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Версия:
Day 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Shadows Of The Ascendant — интерактивный триллер-новелла о вере, власти и запретной силе. С первой сцены ты оказываешься на изолированном острове-оплоте секты и каждые пять минут решаешь: допросить адепта, изучить пульсирующий обелиск или подменить ингредиент ритуала. Любой выбор смещает уровень доверия, хаоса и рассудка Евы. Но чем глубже ночь, тем громче зов бездны — и тем выше ставка для тех, кто осмелится ответить.


Сюжет раскрывает динамическую систему решений и растущие оккультные способности: от чтения мыслей до мгновенного перемещения между святилищами. Десять ветвей навыков дают +15 % к влиянию или снижают риск разоблачения на 20 %. Еженедельная таблица «Эклипсис» сравнивает, у кого остров спокоен, а у кого пылает. Кроссплей PC-iOS-Android, офлайн-режим сохраняет кампанию, донат — лишь скин маски Примарха. Вернись на сезон «Кровавая луна» и перепиши пророчество снова.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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