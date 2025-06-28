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Love&Bitch (Мод, Unlocked)

Love&Bitch (Мод, Unlocked) v1.0.0

Наблюдай измену без шанса спасения: чистый NTR-экшен для самых смелых

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 21:35
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Love&Bitch — чистое, безжалостное NTR-шоу, где ты женат на Юке и каждую минуту наблюдаешь, как начальник превращает её в звезду AV, пока ты бессильно монтируешь отснятое. Основная петля проста: открываешь ноутбук, выбираешь файл, жмёшь «play» — и экран заливают новые кадры из студии. Чем дольше смотришь, тем громче бьётся сердце и тоньше грань между ревностью и страстью.


Здесь нет уровней, опыта или фарма — только NTR-фокус и бесконечные события. Более 40 сцен, 120 минут анимации, три угла камеры и мгновенный пропуск к любимым моментам. Отдельная галерея фиксирует каждую слезу, каждый стон — потом сможешь пересматривать без лишних кликов. Хочешь облегчения — включай цензурный фильтр или ускоряй просмотр вдвое; ищешь острых ощущений — активируй режим «полный контроль», где каждое нажатие раскрывает новую позу. Игра офлайн, обновляется ежемесячно, донат лишь на пакеты озвучки.


Информация о модах
  • Порт Android
  • японская версия
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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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