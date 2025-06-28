Описание

Love&Bitch — чистое, безжалостное NTR-шоу, где ты женат на Юке и каждую минуту наблюдаешь, как начальник превращает её в звезду AV, пока ты бессильно монтируешь отснятое. Основная петля проста: открываешь ноутбук, выбираешь файл, жмёшь «play» — и экран заливают новые кадры из студии. Чем дольше смотришь, тем громче бьётся сердце и тоньше грань между ревностью и страстью.





Здесь нет уровней, опыта или фарма — только NTR-фокус и бесконечные события. Более 40 сцен, 120 минут анимации, три угла камеры и мгновенный пропуск к любимым моментам. Отдельная галерея фиксирует каждую слезу, каждый стон — потом сможешь пересматривать без лишних кликов. Хочешь облегчения — включай цензурный фильтр или ускоряй просмотр вдвое; ищешь острых ощущений — активируй режим «полный контроль», где каждое нажатие раскрывает новую позу. Игра офлайн, обновляется ежемесячно, донат лишь на пакеты озвучки.