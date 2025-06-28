Love&Bitch (Мод, Unlocked) v1.0.0
Наблюдай измену без шанса спасения: чистый NTR-экшен для самых смелых
Love&Bitch — чистое, безжалостное NTR-шоу, где ты женат на Юке и каждую минуту наблюдаешь, как начальник превращает её в звезду AV, пока ты бессильно монтируешь отснятое. Основная петля проста: открываешь ноутбук, выбираешь файл, жмёшь «play» — и экран заливают новые кадры из студии. Чем дольше смотришь, тем громче бьётся сердце и тоньше грань между ревностью и страстью.
Здесь нет уровней, опыта или фарма — только NTR-фокус и бесконечные события. Более 40 сцен, 120 минут анимации, три угла камеры и мгновенный пропуск к любимым моментам. Отдельная галерея фиксирует каждую слезу, каждый стон — потом сможешь пересматривать без лишних кликов. Хочешь облегчения — включай цензурный фильтр или ускоряй просмотр вдвое; ищешь острых ощущений — активируй режим «полный контроль», где каждое нажатие раскрывает новую позу. Игра офлайн, обновляется ежемесячно, донат лишь на пакеты озвучки.
- Порт Android
- японская версия
Скачать Love&Bitch (Мод, Unlocked) v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.