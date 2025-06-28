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Leviathan (18+)

Leviathan (18+) v0.02

Инопланетная угроза, горячие союзники и рискованный план — собери свой отряд

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Версия:
0.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:38
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
97
Описание

Leviathan (18+) — визуальный роман с научно-фантастическим уклоном и откровенными сценами, где ты берёшь на себя роль амбициозного героя в мире после катастрофы. Каждые пять минут ты изучаешь разорённые колонии, ведёшь диалоги с выжившими и ищешь тех, кто не сдался после падения метеорита с чужим разумом внутри. Нужно собрать команду, наладить отношения и не дать миру окончательно провалиться в пучину хаоса. Чем ближе союз — тем жарче сцены и риск выбора.


Знакомься с восемью потенциальными союзниками, каждый из которых — не просто тело, но история, способности и выбор: от охотницы по контракту до техно-жрицы. Вливайся в развивающийся сюжет, где открываются новые зоны, диалоги и интимные сцены в зависимости от отношений. Контент строго 18+, проходится офлайн, новые эпизоды выходят раз в полтора месяца. Leviathan зовёт — шагни в хаос, найди близких по духу и воплоти план, от которого зависит будущее планеты… и твоей постели.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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