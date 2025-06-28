Описание

Leviathan (18+) — визуальный роман с научно-фантастическим уклоном и откровенными сценами, где ты берёшь на себя роль амбициозного героя в мире после катастрофы. Каждые пять минут ты изучаешь разорённые колонии, ведёшь диалоги с выжившими и ищешь тех, кто не сдался после падения метеорита с чужим разумом внутри. Нужно собрать команду, наладить отношения и не дать миру окончательно провалиться в пучину хаоса. Чем ближе союз — тем жарче сцены и риск выбора.





Знакомься с восемью потенциальными союзниками, каждый из которых — не просто тело, но история, способности и выбор: от охотницы по контракту до техно-жрицы. Вливайся в развивающийся сюжет, где открываются новые зоны, диалоги и интимные сцены в зависимости от отношений. Контент строго 18+, проходится офлайн, новые эпизоды выходят раз в полтора месяца. Leviathan зовёт — шагни в хаос, найди близких по духу и воплоти план, от которого зависит будущее планеты… и твоей постели.