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Bargain of Power (18+)

Bargain of Power (18+) v0.1

Отверженный герой заключает тёмную сделку и бросает вызов демонам во мраке

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Bargain of Power встречает тебя мрачным современным фэнтези: мир кишит ведьмами-культистами, демонами улиц и чиновниками-марионетками, но обычные люди ничего не замечают. Ты играешь за восемнадцатилетнего изгоя, вынужденного переехать в чужой мегаполис после исчезновения друга-покровителя. Первые часы — это выживание на обочине: ищешь дешёвое жильё, отбиваешься от уличных банд и случайно натыкаешься на древний гримуар. Раз в пять минут приходится решать, подписывать ли тёмный контракт или сохранить крохи человечности; каждый шаг поднимает уровень «порчи», открывая новые заклинания и замыкая порочный круг. Интригой становится голос из книги, обещающий силу за цену, о которой пока страшно даже думать.


Во второй главе вступают динамические выборы и метапрогрессия: можно собрать тайный круг союзниц-ведуний, прокачивать репутацию в подпольных рейвах или копить души противников, чтобы усиливать сигилы. Система навыков делит путь на боевой «каст клинка» и социальную магию соблазна, а каждый ритуал открывает альтернативные сцены — от разорванных демонских договоров до кровавых офирингов ради нового тотема. Игра хранит офлайн-прогресс, сезонные ивенты добавляют проклятые районы, а донат остаётся косметическим: вся власть зависит только от твоего решения. Сможешь ли ты удержать равновесие между тьмой, властью и нелёгкими чувствами к тем, кто решил поверить в тебя? Это испытание крови и воли, где одна подпись меняет судьбу человечества.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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