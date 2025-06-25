Bargain of Power (18+) v0.1
Отверженный герой заключает тёмную сделку и бросает вызов демонам во мраке
Bargain of Power встречает тебя мрачным современным фэнтези: мир кишит ведьмами-культистами, демонами улиц и чиновниками-марионетками, но обычные люди ничего не замечают. Ты играешь за восемнадцатилетнего изгоя, вынужденного переехать в чужой мегаполис после исчезновения друга-покровителя. Первые часы — это выживание на обочине: ищешь дешёвое жильё, отбиваешься от уличных банд и случайно натыкаешься на древний гримуар. Раз в пять минут приходится решать, подписывать ли тёмный контракт или сохранить крохи человечности; каждый шаг поднимает уровень «порчи», открывая новые заклинания и замыкая порочный круг. Интригой становится голос из книги, обещающий силу за цену, о которой пока страшно даже думать.
Во второй главе вступают динамические выборы и метапрогрессия: можно собрать тайный круг союзниц-ведуний, прокачивать репутацию в подпольных рейвах или копить души противников, чтобы усиливать сигилы. Система навыков делит путь на боевой «каст клинка» и социальную магию соблазна, а каждый ритуал открывает альтернативные сцены — от разорванных демонских договоров до кровавых офирингов ради нового тотема. Игра хранит офлайн-прогресс, сезонные ивенты добавляют проклятые районы, а донат остаётся косметическим: вся власть зависит только от твоего решения. Сможешь ли ты удержать равновесие между тьмой, властью и нелёгкими чувствами к тем, кто решил поверить в тебя? Это испытание крови и воли, где одна подпись меняет судьбу человечества.
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