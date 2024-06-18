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Little Sister: New Era (18+)

Little Sister: New Era (18+) 0.02a

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Версия:
0.02a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 529 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
158

Little Sister: New Era — это увлекательная визуальная новелла, где вы берете на себя роль парня по имени Ник. Вместе с друзьями детства, Моникой и Алисой, он переезжает в новый город, чтобы поступить в колледж. Впереди их ждут новые вызовы, знакомства и множество событий, которые могут изменить их жизни навсегда.


Игрокам предстоит погрузиться в атмосферу студенческой жизни, полную неожиданных поворотов и романтических возможностей. Как будут развиваться отношения между Ником, Моникой и Алисой? Смогут ли они сохранить свою дружбу или их чувства перерастут во что-то большее? В этой игре ваши решения будут влиять на развитие сюжета и судьбы главных героев.


Little Sister: New Era предлагает богатый и интригующий сюжет, наполненный эмоциональными моментами и сложными выборами. Исследуйте новый город, узнавайте больше о своих друзьях и открывайте для себя новые аспекты их личностей. Вас ждут захватывающие истории, романтические линии и возможность создать свою уникальную историю, полную любви, дружбы и приключений.


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