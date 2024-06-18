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Karen, WTF?! (18+)

Karen, WTF?! (18+) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
254

Karen, WTF?! — это короткий и насыщенный визуальный роман, который обещает неожиданную и захватывающую историю. В центре сюжета — одинокая девушка по имени Карен, которая, проголодавшись, решает заказать пиццу. Однако, то, что происходит дальше, выходит за рамки обычных ожиданий и обещает шокировать вас.


Этот проект является первым в жанре AVN (Adult Visual Novel) от автора, предлагая около 15 минут геймплея. Он служит проверкой инструментов и навыков разработчика, и несмотря на свою краткость, проект наполнен неожиданными поворотами и типичными для индустрии элементами, но в крайней степени.


Karen, WTF?! представляет собой классический сюжет, который выходит за все границы, предлагая игрокам уникальный и запоминающийся опыт. Готовьтесь к непредсказуемым событиям и наслаждайтесь этим коротким, но ярким приключением, которое оставит вас в недоумении и с улыбкой на лице.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Karen, WTF?! (18+) 1.0 взлом

Скачать Karen, WTF?! (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

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