Karen, WTF?! (18+) 1.0
Karen, WTF?! — это короткий и насыщенный визуальный роман, который обещает неожиданную и захватывающую историю. В центре сюжета — одинокая девушка по имени Карен, которая, проголодавшись, решает заказать пиццу. Однако, то, что происходит дальше, выходит за рамки обычных ожиданий и обещает шокировать вас.
Этот проект является первым в жанре AVN (Adult Visual Novel) от автора, предлагая около 15 минут геймплея. Он служит проверкой инструментов и навыков разработчика, и несмотря на свою краткость, проект наполнен неожиданными поворотами и типичными для индустрии элементами, но в крайней степени.
Karen, WTF?! представляет собой классический сюжет, который выходит за все границы, предлагая игрокам уникальный и запоминающийся опыт. Готовьтесь к непредсказуемым событиям и наслаждайтесь этим коротким, но ярким приключением, которое оставит вас в недоумении и с улыбкой на лице.
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