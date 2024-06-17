android-1.ru / Игры / Эротические игры / Breed (18+)
Breed (18+)

Breed (18+) 0.1

1
1
Скачать (310 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 310 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
446

Breed — это провокационная игра, в которой вы берете на себя роль гоблина, пойманного и использованного в качестве горничной у волшебницы по имени Дженнифер. Вашей главной задачей будет сделать правильный выбор и использовать свою хитрость и обаяние, чтобы завладеть её вниманием и довести её до того, чтобы она стала вашей.


Игровой процесс включает множество стратегических и тактических решений, которые вам предстоит принимать, чтобы развратить Дженнифер и сделать её своей. Взаимодействуйте с ней, развивайте сюжетные линии и принимайте решения, которые приведут к желаемому результату.


В игре присутствуют элементы взрослого контента, поэтому она предназначена для зрелой аудитории. Игрокам предлагается глубоко погрузиться в интерактивный сюжет, исследуя возможности и последствия каждого выбора. Breed обещает захватывающее и непростое приключение, в котором каждое действие имеет значение.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Breed (18+) 0.1 взлом

Скачать Breed (18+) 310 Мб Ссылка 2 310 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Melissa’s Adventures (18+)
Melissa’s Adventures (18+)
Версия: Chapter 1
Vae Victis – Conquer, Ravish, Breed (18+)
Vae Victis – Conquer, Ravish, Breed (18+)
Версия: 0.12.3
Beyond Constraints (18+)
Beyond Constraints (18+)
Версия: Update 1
Love, Sex & Revenge (18+)
Love, Sex & Revenge (18+)
Версия: Episode 0
Hokkaido Fox (18+)
Hokkaido Fox (18+)
Версия: 0.5
Summer Class/My Summer (18+)
Summer Class/My Summer (18+)
Версия: Ep.01 v0.11b
ComeCloser (18+)
ComeCloser (18+)
Версия: 0.19.1
PokeLewd: For Waifus (18+)
PokeLewd: For Waifus (18+)
Версия: 0.6

Отзывы о Breed (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив