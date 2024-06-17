Breed — это провокационная игра, в которой вы берете на себя роль гоблина, пойманного и использованного в качестве горничной у волшебницы по имени Дженнифер. Вашей главной задачей будет сделать правильный выбор и использовать свою хитрость и обаяние, чтобы завладеть её вниманием и довести её до того, чтобы она стала вашей.





Игровой процесс включает множество стратегических и тактических решений, которые вам предстоит принимать, чтобы развратить Дженнифер и сделать её своей. Взаимодействуйте с ней, развивайте сюжетные линии и принимайте решения, которые приведут к желаемому результату.





В игре присутствуют элементы взрослого контента, поэтому она предназначена для зрелой аудитории. Игрокам предлагается глубоко погрузиться в интерактивный сюжет, исследуя возможности и последствия каждого выбора. Breed обещает захватывающее и непростое приключение, в котором каждое действие имеет значение.