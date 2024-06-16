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Summer Class/My Summer (18+)

Summer Class/My Summer (18+) Ep.01 v0.11b

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Версия:
Ep.01 v0.11b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
304

Summer Class/My Summer — это интерактивная визуальная новелла, которая рассказывает о жизни подростка, чьё лето оказывается не таким уж обычным. Главный герой — студент, который вынужден посещать летнюю школу из-за низких баллов, но это обстоятельство не омрачает его жизнь. У него есть девушка и довольно успешный опыт в торговле криптовалютами, что приносит ему хороший доход.


Вместо того чтобы воспринимать летнюю школу как наказание, главный герой видит в этом возможность для социального взаимодействия и новых приключений. В его жизни появляются новые друзья, возникают неожиданные ситуации и соблазны, которые тестируют его отношения и жизненные принципы. Игра предлагает игрокам серию выборов, которые напрямую влияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами.


"Summer Class/My Summer" исследует темы взросления, ответственности и сложности межличностных отношений. Герою предстоит принимать решения, которые могут радикально изменить его жизнь, а также разобраться в своих финансовых и романтических приключениях. Игра обещает быть захватывающей смесью личных драм и успехов, предлагая игрокам возможность влиять на исход истории своими действиями и решениями.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Summer Class/My Summer (18+) Ep.01 v0.11b взлом

Скачать Summer Class/My Summer (18+) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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