Summer Class/My Summer — это интерактивная визуальная новелла, которая рассказывает о жизни подростка, чьё лето оказывается не таким уж обычным. Главный герой — студент, который вынужден посещать летнюю школу из-за низких баллов, но это обстоятельство не омрачает его жизнь. У него есть девушка и довольно успешный опыт в торговле криптовалютами, что приносит ему хороший доход.





Вместо того чтобы воспринимать летнюю школу как наказание, главный герой видит в этом возможность для социального взаимодействия и новых приключений. В его жизни появляются новые друзья, возникают неожиданные ситуации и соблазны, которые тестируют его отношения и жизненные принципы. Игра предлагает игрокам серию выборов, которые напрямую влияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами.





"Summer Class/My Summer" исследует темы взросления, ответственности и сложности межличностных отношений. Герою предстоит принимать решения, которые могут радикально изменить его жизнь, а также разобраться в своих финансовых и романтических приключениях. Игра обещает быть захватывающей смесью личных драм и успехов, предлагая игрокам возможность влиять на исход истории своими действиями и решениями.