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Paralytic (18+)

Paralytic (18+) Final

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Final
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 847 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
237

PARALYTIC — это инновационная интерактивная визуальная новелла, которая предоставляет игрокам уникальную возможность влиять на развитие сюжета. Игра строится вокруг идеи, что каждый выбор игрока не просто изменяет детали, но и может кардинально изменить ход всей истории, открывая новые пути и возможности.


В ней каждый сценарий тщательно продуман, чтобы обеспечить максимальное погружение в мир игры. Игроки сталкиваются с моральными дилеммами и сложными решениями, которые требуют не только интуиции, но и стратегического мышления. Это создаёт напряженную атмосферу, где каждое решение имеет последствия, что добавляет игре реалистичности и глубины.


Сюжет "PARALYTIC" разворачивается в неопределённом месте и времени, предоставляя игрокам загадочный и захватывающий мир для исследования. По мере продвижения по истории, игроки встречают различных персонажей, каждый из которых имеет свои секреты и мотивы. Взаимодействие с этими персонажами может открыть новые аспекты сюжета или же привести к неожиданным поворотам.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Paralytic (18+) Final взлом

Скачать Paralytic (18+) 847 Мб Ссылка 2 847 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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