PARALYTIC — это инновационная интерактивная визуальная новелла, которая предоставляет игрокам уникальную возможность влиять на развитие сюжета. Игра строится вокруг идеи, что каждый выбор игрока не просто изменяет детали, но и может кардинально изменить ход всей истории, открывая новые пути и возможности.





В ней каждый сценарий тщательно продуман, чтобы обеспечить максимальное погружение в мир игры. Игроки сталкиваются с моральными дилеммами и сложными решениями, которые требуют не только интуиции, но и стратегического мышления. Это создаёт напряженную атмосферу, где каждое решение имеет последствия, что добавляет игре реалистичности и глубины.





Сюжет "PARALYTIC" разворачивается в неопределённом месте и времени, предоставляя игрокам загадочный и захватывающий мир для исследования. По мере продвижения по истории, игроки встречают различных персонажей, каждый из которых имеет свои секреты и мотивы. Взаимодействие с этими персонажами может открыть новые аспекты сюжета или же привести к неожиданным поворотам.