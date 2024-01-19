Clara and the Magic Ring (18+) - это визуальный роман, в котором игроки встретят знаменитую расхитительницу гробниц, Клару. В этой игре уделено внимание качественной работе над рендерами и сюжетными приключениями.





Главная героиня, Клара, получает информацию о местонахождении легендарного магического кольца. Это кольцо обладает невероятными способностями, и его охотятся не только археологи, но и другие личности, жаждущие его власти.





Игроки будут сопровождать Клару в ее опасном путешествии, где их ждут различные сюжетные повороты и откровенные сцены. Clara and the Magic Ring обещает длительное и увлекательное игровое время с хорошей работой над сценарием и изображениями.