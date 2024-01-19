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Clara and the Magic Ring (18+)

Clara and the Magic Ring (18+) 1.0.5

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.0.5
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 340 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 157

Clara and the Magic Ring (18+) - это визуальный роман, в котором игроки встретят знаменитую расхитительницу гробниц, Клару. В этой игре уделено внимание качественной работе над рендерами и сюжетными приключениями.


Главная героиня, Клара, получает информацию о местонахождении легендарного магического кольца. Это кольцо обладает невероятными способностями, и его охотятся не только археологи, но и другие личности, жаждущие его власти.


Игроки будут сопровождать Клару в ее опасном путешествии, где их ждут различные сюжетные повороты и откровенные сцены. Clara and the Magic Ring обещает длительное и увлекательное игровое время с хорошей работой над сценарием и изображениями.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Clara and the Magic Ring (18+) 1.0.5 взлом

Скачать Clara and the Magic Ring (18+) 340 Мб Ссылка 2 340 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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