Описание

Reborn - это увлекательная история о молодом человеке, чья жизнь начала складываться не совсем обычным образом. В детстве он был найден на улице будущими опекунами, которые, несмотря на свои собственные финансовые трудности, приняли его как своего. Семья была бедной и лишена статуса, но это не помешало главному герою стремиться к лучшей жизни.





Однако путь к успеху оказался непростым. Возможности для образования и карьерного роста были ограничены из-за финансовых затруднений. Главному герою пришлось бороться и работать на протяжении всего подросткового периода, чтобы поддерживать свою семью и осуществить свою мечту - поступить в элитный колледж для богатых.





Игроки окунутся в эту захватывающую историю и узнают, как главному герою удалось преодолеть преграды и войти в мир элитных образовательных учреждений, несмотря на его бедное происхождение и жизненные трудности. Reborn предлагает игрокам погрузиться в мир интриг, страстей и невероятных возможностей, а также понаблюдать за путем героя, который решает изменить свою жизнь к лучшему.