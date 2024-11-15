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Reborn (18+)

Reborn (18+) 0.02.0 Act 2

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Версия:
0.02.0 Act 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 609 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 570
Скриншоты
Описание

Reborn - это увлекательная история о молодом человеке, чья жизнь начала складываться не совсем обычным образом. В детстве он был найден на улице будущими опекунами, которые, несмотря на свои собственные финансовые трудности, приняли его как своего. Семья была бедной и лишена статуса, но это не помешало главному герою стремиться к лучшей жизни.


Однако путь к успеху оказался непростым. Возможности для образования и карьерного роста были ограничены из-за финансовых затруднений. Главному герою пришлось бороться и работать на протяжении всего подросткового периода, чтобы поддерживать свою семью и осуществить свою мечту - поступить в элитный колледж для богатых.


Игроки окунутся в эту захватывающую историю и узнают, как главному герою удалось преодолеть преграды и войти в мир элитных образовательных учреждений, несмотря на его бедное происхождение и жизненные трудности. Reborn предлагает игрокам погрузиться в мир интриг, страстей и невероятных возможностей, а также понаблюдать за путем героя, который решает изменить свою жизнь к лучшему.


Информация о модах

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Скачать Reborn (18+) 609 Мб Ссылка 2 609 Мб
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Старые версии Reborn (18+)
Version 0.018


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