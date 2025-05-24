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QOSM: A Mom NTR (18+)

QOSM: A Mom NTR (18+) 4.0.1b

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Версия:
4.0.1b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:03
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 765
Скриншоты
Описание

Игра QOSM: A Mom NTR представляет собой уникальное приключение, в котором вы воплощаетесь в роль Юты, молодого человека, переехавшего в США с матерью Аяме, чтобы начать новую жизнь. Сначала всё кажется обыденным, но события принимают неожиданный поворот, когда Аяме оказывается в сложной ситуации, наполненной искушениями и опасностями.


Игрокам предстоит принимать решения относительно того, какой путь выбрать, чтобы обезопасить своего сына. Вас ждут сложные моральные дилеммы и множество возможных поворотов событий. Каждое ваше решение будет иметь последствия, которые повлияют на исход истории.


Информация о модах

v4.0.1b (публичный бета-тест)

– 4-е обновление

Примечание: это ещё не финальный релиз — сюжетный контент будет добавляться в ежемесячных/двухмесячных апдейтах

– Новый формат «песочницы»

– Новая мини-игра

– Новые параллакс-экраны главного меню

– Подсказки при выборе

– Подсказки по сюжетным веткам

– Полосы прогресса для каждой ветки сюжета

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Старые версии QOSM: A Mom NTR (18+)
Version TG 3.0

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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