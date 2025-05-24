QOSM: A Mom NTR (18+) 4.0.1b
Игра QOSM: A Mom NTR представляет собой уникальное приключение, в котором вы воплощаетесь в роль Юты, молодого человека, переехавшего в США с матерью Аяме, чтобы начать новую жизнь. Сначала всё кажется обыденным, но события принимают неожиданный поворот, когда Аяме оказывается в сложной ситуации, наполненной искушениями и опасностями.
Игрокам предстоит принимать решения относительно того, какой путь выбрать, чтобы обезопасить своего сына. Вас ждут сложные моральные дилеммы и множество возможных поворотов событий. Каждое ваше решение будет иметь последствия, которые повлияют на исход истории.
v4.0.1b (публичный бета-тест)
– 4-е обновление
Примечание: это ещё не финальный релиз — сюжетный контент будет добавляться в ежемесячных/двухмесячных апдейтах
– Новый формат «песочницы»
– Новая мини-игра
– Новые параллакс-экраны главного меню
– Подсказки при выборе
– Подсказки по сюжетным веткам
– Полосы прогресса для каждой ветки сюжета
Скачать QOSM: A Mom NTR (18+) v4.0.1b MOD APK
Старые версии QOSM: A Mom NTR (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.