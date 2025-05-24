Описание

Игра QOSM: A Mom NTR представляет собой уникальное приключение, в котором вы воплощаетесь в роль Юты, молодого человека, переехавшего в США с матерью Аяме, чтобы начать новую жизнь. Сначала всё кажется обыденным, но события принимают неожиданный поворот, когда Аяме оказывается в сложной ситуации, наполненной искушениями и опасностями.





Игрокам предстоит принимать решения относительно того, какой путь выбрать, чтобы обезопасить своего сына. Вас ждут сложные моральные дилеммы и множество возможных поворотов событий. Каждое ваше решение будет иметь последствия, которые повлияют на исход истории.