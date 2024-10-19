Версия:
1.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 199 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 005
Описание
PocketSweeties — это предстоящая игра для взрослых на смартфонах, где вы сможете разводить своих любимых персонажей и наслаждаться уникальным геймплеем. Игра находится в стадии разработки, и с вашей поддержкой мы планируем добавить множество разных девушек, каждая из которых принесет что-то особенное в игровой процесс.
Мы приглашаем вас присоединиться к нашему сообществу на Patreon, где вы сможете не только следить за развитием проекта, но и голосовать за новых персонажей, которые будут добавлены в игру. Ваше мнение поможет нам создать ещё более увлекательный и разнообразный мир PocketSweeties!
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