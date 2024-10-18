Living With Alya (18+) — это визуальный роман с анимешным стилем, который представляет собой фанфик по мотивам популярного произведения. Игра привлекает своим знакомым декором и дизайном персонажей, что порадует поклонников оригинала. Основное повествование сохраняет ключевые элементы первоисточника, но в этот раз добавлены откровенные сцены, что придает сюжету более взрослый оттенок и открывает новые грани персонажей и их взаимоотношений.
Игроков ждет система выбора, влияющая на развитие сюжета, а также полноценная песочница с множеством локаций для исследования. Игра изобилует побочными ситуациями, позволяющими глубже погрузиться в мир и его обитателей. Living With Alya предлагает детально проработанный опыт, который наверняка понравится фанатам оригинального произведения и любителям качественных визуальных новелл с элементами интерактивности. Попробуйте альтернативный взгляд на знакомые события и окунитесь в захватывающее приключение с любимыми героями.
Версия v0.19
🎄 Новогодний ивент:
– Теперь доступен при сне ночью
🎞 Новые анимации:
– Весёлое пробуждение с Юки
– Юки ласкает себя в ванне
– Юки и Аяно играют в душе
🖼 Новый контент:
– Изображения с диалогами для каждой девушки в душе
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