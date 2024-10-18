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Living With Alya (18+)

Living With Alya (18+) 0.19

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Версия:
0.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 641 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 468
Скриншоты
Описание

Living With Alya (18+) — это визуальный роман с анимешным стилем, который представляет собой фанфик по мотивам популярного произведения. Игра привлекает своим знакомым декором и дизайном персонажей, что порадует поклонников оригинала. Основное повествование сохраняет ключевые элементы первоисточника, но в этот раз добавлены откровенные сцены, что придает сюжету более взрослый оттенок и открывает новые грани персонажей и их взаимоотношений.


Игроков ждет система выбора, влияющая на развитие сюжета, а также полноценная песочница с множеством локаций для исследования. Игра изобилует побочными ситуациями, позволяющими глубже погрузиться в мир и его обитателей. Living With Alya предлагает детально проработанный опыт, который наверняка понравится фанатам оригинального произведения и любителям качественных визуальных новелл с элементами интерактивности. Попробуйте альтернативный взгляд на знакомые события и окунитесь в захватывающее приключение с любимыми героями.


Информация о модах

Версия v0.19

🎄 Новогодний ивент:
– Теперь доступен при сне ночью

🎞 Новые анимации:
Весёлое пробуждение с Юки
Юки ласкает себя в ванне
Юки и Аяно играют в душе

🖼 Новый контент:
Изображения с диалогами для каждой девушки в душе

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Скачать Living With Alya (18+) v0.19 MOD APK

Скачать Living With Alya (18+) 641 Мб Ссылка 2 641 Мб 0.16 Rus 641 Мб 0.16 Rus (Ссылка 2) 641 Мб 0.16 Rus [TG] 641 Мб
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