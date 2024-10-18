Описание

Profiler — это захватывающий визуальный роман с интригующим сюжетом и уникальным, слегка мультяшным дизайном персонажей. История сосредоточена вокруг главного героя, который в детстве потерял родителей из-за трагического происшествия. С тех пор он мечтал стать детективом, чтобы разгадать тайну того, что произошло, и найти виновных. Однако со временем его жизнь изменилась, а замкнутость сделала его затворником.





Все меняется, когда старый друг указывает ему на странную деталь, которая, возможно, связана с преступлением из его прошлого. Вдохновленный новыми уликами, главный герой находит силы вернуться в родной город, где его ждут непростые испытания. Вскоре он оказывается в центре интриг и расследований, которые заставляют его столкнуться с темными тайнами и неожиданными поворотами. Profiler предлагает игрокам погрузиться в атмосферу загадок и детективных тайн, где каждое решение имеет значение.