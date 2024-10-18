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Profiler (18+)

Profiler (18+) 0.3.5

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Версия:
0.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 101
Скриншоты
Описание

Profiler — это захватывающий визуальный роман с интригующим сюжетом и уникальным, слегка мультяшным дизайном персонажей. История сосредоточена вокруг главного героя, который в детстве потерял родителей из-за трагического происшествия. С тех пор он мечтал стать детективом, чтобы разгадать тайну того, что произошло, и найти виновных. Однако со временем его жизнь изменилась, а замкнутость сделала его затворником.


Все меняется, когда старый друг указывает ему на странную деталь, которая, возможно, связана с преступлением из его прошлого. Вдохновленный новыми уликами, главный герой находит силы вернуться в родной город, где его ждут непростые испытания. Вскоре он оказывается в центре интриг и расследований, которые заставляют его столкнуться с темными тайнами и неожиданными поворотами. Profiler предлагает игрокам погрузиться в атмосферу загадок и детективных тайн, где каждое решение имеет значение.


Информация о модах

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Скачать Profiler (18+) v0.3.5 MOD APK

Скачать Profiler (18+) 2.2 Гб Ссылка 2 2.2 Гб
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Старые версии Profiler (18+)
Version 0.2.1 Version TG 0.2.1


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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