Описание

Resort of Temptation — новая игра в жанре NTR, которая обещает воплотить ваши самые смелые фантазии в реальность! Присоединяйтесь к празднованию открытия роскошного V Resort вместе с любимыми персонажами из таких игр, как Lust Theory, Returning to Mia, ShackBang и Passion on Display. В этой захватывающей истории вы войдете в шкуру главных героев, переживая соблазнительные приключения.





Но это еще не всё! Женские персонажи из Inside Jennifer и Limits of Sky возвращаются в качестве второстепенных героинь, готовых добавить интриг и веселья в эту незабываемую атмосферу. Resort of Temptation объединяет известных персонажей и предлагает новый уровень удовольствия и интриги.