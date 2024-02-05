Mila AI - это история о паре, которая сталкивается с проблемами в своих отношениях и в поиске смысла жизни. Главной героиней является Мила, 32-летняя жена, которая провела всю свою жизнь с мужем Полом. Однако в какой-то момент она осознала, что что-то отсутствует в ее жизни, и начинает искать ответы на свои внутренние вопросы.





История рассказывает о саморазрушении отношений, о внутренних конфликтах и о поиске собственной идентичности. Она может иметь различные концовки, в зависимости от решений, принимаемых героями и игроками. В "Mila AI" присутствует интригующий сюжет, который исследует темы любви, самоопределения и моральных выборов.