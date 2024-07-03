24 Lustful Hours (18+) 0.2.0
Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 209 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 604
24 похотливых часа - это игра, которая предоставляет игрокам возможность войти в мир Макса Уайта и исследовать его сюжетные приключения и личные решения. Главный персонаж, Макс Уайт, оказывается запутанным в паутине обмана и предательства, и игрокам предстоит принимать решения, которые повлияют на его судьбу и личную жизнь.
Игра охватывает тему измены и ее последствий, и игроки будут сталкиваться с моральными дилеммами и сложными решениями по ходу игры. В зависимости от выбранных действий игроков, сюжет может развиваться по-разному, и Макс может оказаться в различных неприятных ситуациях.
Информация о модах
полная версия
Скачать 24 Lustful Hours (18+) 0.2.0 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство