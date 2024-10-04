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My Loyal Wife (18+)

My Loyal Wife (18+) 0.4

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 681 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 287
Скриншоты
Описание

My Loyal Wife — в мире, где вирус почти уничтожил женское население, жизнь любящей пары переворачивается с ног на голову. Когда женщин осталось так мало, они становятся жертвами ради выживания человечества, сталкиваясь с невообразимыми испытаниями и моральными дилеммами. Главные герои, стремясь сохранить свои отношения и найти способ выжить в этой новой реальности, прокладывают себе путь через разрушенные города и опасные территории, сталкиваясь с угрозами как внешними, так и внутренними.


По мере продвижения по сюжету My Loyal Wife пары приходится принимать трудные решения, которые могут навсегда изменить их связь и представление о мире вокруг них. В их путешествии они сталкиваются с возможностью того, что их отношения могут уже никогда не быть прежними, ставя под сомнение, станет ли это концом их любви или началом более темного и первобытного пути, который никто из них не мог предвидеть. Игра предлагает глубокий эмоциональный опыт, исследуя темы любви, преданности и выживания в условиях экстремальных обстоятельств.


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Скачать My Loyal Wife (18+) v0.4 MOD APK

Скачать My Loyal Wife (18+) 681 Мб Ссылка 2 681 Мб
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Старые версии My Loyal Wife (18+)
Version 0.2 Version 0.3 Version 0.3 Version TG 0.3 Version TG 0.3 Version TG 0.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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