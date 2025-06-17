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Christine Watson (18+)

Christine Watson (18+) 1.185

4
4
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Версия:
1.185
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:40
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 129
Скриншоты
Описание

Christine Watson (18+) - стиль письма непринужденный и забавный, но содержит глубокие и наводящие на размышления темы, такие как пол, инвалидность и психические заболевания. Система выбора позволяет исследовать различные способы воплощения любимых персонажей в жизнь. Кроме того, есть сюжет, который держит вас в напряжении от начала до конца с поворотами и поворотами до последней страницы!


В этой игре есть много контента для игроков (14 дней истории для каждого персонажа, 104 различных концовки) с разнообразным набором персонажей, принадлежащих к ЛГБТ+. История, установленная в среднем формате, позволяет легко вернуться в любое время и погрузиться в мир Кристин Уотсон.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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