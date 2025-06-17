Описание

Christine Watson (18+) - стиль письма непринужденный и забавный, но содержит глубокие и наводящие на размышления темы, такие как пол, инвалидность и психические заболевания. Система выбора позволяет исследовать различные способы воплощения любимых персонажей в жизнь. Кроме того, есть сюжет, который держит вас в напряжении от начала до конца с поворотами и поворотами до последней страницы!





В этой игре есть много контента для игроков (14 дней истории для каждого персонажа, 104 различных концовки) с разнообразным набором персонажей, принадлежащих к ЛГБТ+. История, установленная в среднем формате, позволяет легко вернуться в любое время и погрузиться в мир Кристин Уотсон.