Описание

A Wife And Mother (18+) - встречайте новую взрослую игру под названием Жена и Мать, 18+! Главной героиней игры станет София Паркер, жена, мать двоих детей и учительница. Из-за очень выгодного приложения для мужа на работе они всей семьей переезжают из крохотного и холодного городка Уайток в красивый и прохладный город Златоземье.





Испытайте захватывающий визуальный роман с множеством различных квестов, выборов и концовок. В игре будут дни, когда вы работаете учителем; дни, когда ты дома как мама; и даже дни, когда вы пробуете новые занятия самостоятельно! В With A Wife And Mother (18+) есть множество разных концовок, предназначенных для игроков, которым нравится исследовать игры. Много контента, который не торопится, поэтому вы можете часами воплощать свои фантазии в жизнь, не скучая.