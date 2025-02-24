Описание

Hidden Realities – жизнь Алекса была предсказуемой, как у любого студента колледжа, проводящего дни за книгами вместе со своим приятелем Габриэлем. Но всё меняется, когда нехватка денег подталкивает его к поиску работы, и таинственное письмо внезапно переворачивает привычный мир с ног на голову. Теперь каждое принятое решение становится испытанием, где грань между обычностью и неизвестностью размывается.





Скрытые истории, когда-то остававшиеся вне поля зрения, начинают оживать, открывая перед вами альтернативные реальности. Погрузитесь в мир, где маленький выбор может изменить всё, и узнайте, насколько тонкой может быть линия между жизнью, которую вы знали, и судьбой, готовой раскрыть свои тайны в каждом новом повороте событий.