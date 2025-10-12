Описание

NTR Tales – Lustful Orders представляет собой интригующую повесть о судьбе Элисы и Саши, вступающих в новую главу жизни, где амбиции и страсть переплетаются с непростыми вызовами. Купив ресторан у загадочного Джека с огромным долгом в 990 000 долларов, пара решает бросить вызов обстоятельствам, вкладывая всю свою энергию в преображение заведения. Неожиданные повороты сюжета пробуждают в Элисе любопытство, а появление особых клиентов постепенно заставляет ее внутренние желания брать верх над привычным укладом.





В этом захватывающем повествовании герои сталкиваются с непростым выбором: сохранится ли их любовь перед лицом соблазнов или NTR моменты зажгут в них новые, неизведанные чувства? История переполнена эмоциями, где каждое решение может изменить судьбу и открыть путь к неожиданным приключениям, создавая атмосферу искушений, напряженности и эмоционального драматизма.