Версия:
0.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 105
Описание
Love in Hyrule (18+) — это идеальное погружение в мир фэнтези для всех любителей жанра визуальных новелл.
Каждое решение, которое вы примете, может повлиять на исход вашей истории, добавляя глубину и многогранность сюжету. Будьте готовы к неожиданным поворотам, ведь действия одной героини могут отразиться на судьбе другой, и наоборот. Хайрул – это место, где магия и реальность переплетаются, и где любовь может оказаться самым мощным оружием против любых невзгод.
Окунитесь в этот волшебный мир, где каждый день приносит новые приключения, а каждая ночь – новые возможности для любви. С каждым новым разделом вы будете еще сильнее переживать за своих героинь, чувствовать их радости и переживания.
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