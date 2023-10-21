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Karryns Prison (18+)

Karryns Prison (18+) 1.3.0.73

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Версия:
1.3.0.73
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 945
Скриншоты
Описание

«Karryn's Prison (18+)» не просто еще одна игра для взрослых. Это глубоко проработанный интерактивный роман с интригующим сюжетом, который заставляет игрока принимать решения, которые напрямую влияют на исход истории.


Главная героиня, Каррин, не просто обычная начальница тюрьмы. Она — молодая, решительная женщина, которая берет на себя ответственность восстановления порядка и дисциплины в этом хаосе. От игрока требуется не только управлять различными аспектами ее жизни, но и принимать решения, которые будут влиять на отношения с заключенными, персоналом и другими ключевыми персонажами.


Каждый выбор имеет последствия, и в зависимости от того, какие решения вы примете, Каррин может столкнуться с различными препятствиями и испытаниями на своем пути. Помимо этого, игроки будут участвовать в ролевых боях, разгадывать головоломки и исследовать различные локации внутри тюрьмы.


Информация о модах

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Скачать Karryns Prison (18+) v1.3.0.73 MOD APK

Скачать Karryns Prison (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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