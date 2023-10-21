Описание

«Karryn's Prison (18+)» не просто еще одна игра для взрослых. Это глубоко проработанный интерактивный роман с интригующим сюжетом, который заставляет игрока принимать решения, которые напрямую влияют на исход истории.





Главная героиня, Каррин, не просто обычная начальница тюрьмы. Она — молодая, решительная женщина, которая берет на себя ответственность восстановления порядка и дисциплины в этом хаосе. От игрока требуется не только управлять различными аспектами ее жизни, но и принимать решения, которые будут влиять на отношения с заключенными, персоналом и другими ключевыми персонажами.





Каждый выбор имеет последствия, и в зависимости от того, какие решения вы примете, Каррин может столкнуться с различными препятствиями и испытаниями на своем пути. Помимо этого, игроки будут участвовать в ролевых боях, разгадывать головоломки и исследовать различные локации внутри тюрьмы.