Lovelust: Project Stockholm (18+) 1.04
Версия:
1.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 560 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 914
Lovelust: Project Stockholm — это визуальная новелла, в которой игроку предстоит пройти путь студента колледжа, столкнувшегося со сложными внутренними дилеммами. После импульсивного решения похитить одноклассника или учителя, главный герой оказывается перед выбором: пытаться найти общий язык с похищенным или жить в мире своих иллюзий.
Каждый день героя наполнен внутренними борьбами и необходимостью принимать решения, которые влияют на судьбы всех персонажей. Множество разветвлений сюжета позволяют игроку выбирать свой путь, исследуя различные аспекты человеческой психологии и отношений.
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