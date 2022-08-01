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Lovelust: Project Stockholm (18+)

Lovelust: Project Stockholm (18+) 1.04

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Версия:
1.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 560 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 914

Lovelust: Project Stockholm — это визуальная новелла, в которой игроку предстоит пройти путь студента колледжа, столкнувшегося со сложными внутренними дилеммами. После импульсивного решения похитить одноклассника или учителя, главный герой оказывается перед выбором: пытаться найти общий язык с похищенным или жить в мире своих иллюзий.


Каждый день героя наполнен внутренними борьбами и необходимостью принимать решения, которые влияют на судьбы всех персонажей. Множество разветвлений сюжета позволяют игроку выбирать свой путь, исследуя различные аспекты человеческой психологии и отношений.


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Информация о модах

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Скачать Lovelust: Project Stockholm (18+) 1.04 взлом

Скачать Lovelust: Project Stockholm (18+) 560 Мб Ссылка 2 560 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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