Lovelust: Project Stockholm — это визуальная новелла, в которой игроку предстоит пройти путь студента колледжа, столкнувшегося со сложными внутренними дилеммами. После импульсивного решения похитить одноклассника или учителя, главный герой оказывается перед выбором: пытаться найти общий язык с похищенным или жить в мире своих иллюзий.





Каждый день героя наполнен внутренними борьбами и необходимостью принимать решения, которые влияют на судьбы всех персонажей. Множество разветвлений сюжета позволяют игроку выбирать свой путь, исследуя различные аспекты человеческой психологии и отношений.