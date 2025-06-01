Описание

Aura Colors - это захватывающая и эмоциональная приключенческая игра, где каждое ваше решение влияет на исход истории.





Вернувшись в родной город после долгого отсутствия, главный герой сталкивается со сложностями приспособления к новому окружению, особенно учитывая его темное прошлое. Новая школа, новые лица и старые знакомые, которые помнят его совсем другим - каждый день становится испытанием.





Однако, на его пути появляется нечто необычное - способность видеть "цвета ауры" у людей. Эти цвета отражают их настоящие чувства, скрытые мотивы и даже тайны. С этой уникальной способностью герой может лучше понимать окружающих, но в то же время он сталкивается с проблемой: использовать ли свой дар в свою пользу или же пытаться игнорировать его, чтобы жить обычной жизнью.