Aura Colors (18+) 1.4_Ep4
Aura Colors - это захватывающая и эмоциональная приключенческая игра, где каждое ваше решение влияет на исход истории.
Вернувшись в родной город после долгого отсутствия, главный герой сталкивается со сложностями приспособления к новому окружению, особенно учитывая его темное прошлое. Новая школа, новые лица и старые знакомые, которые помнят его совсем другим - каждый день становится испытанием.
Однако, на его пути появляется нечто необычное - способность видеть "цвета ауры" у людей. Эти цвета отражают их настоящие чувства, скрытые мотивы и даже тайны. С этой уникальной способностью герой может лучше понимать окружающих, но в то же время он сталкивается с проблемой: использовать ли свой дар в свою пользу или же пытаться игнорировать его, чтобы жить обычной жизнью.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.