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Aura Colors (18+)

Aura Colors (18+) 1.4_Ep4

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Версия:
1.4_Ep4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 584 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 762
Скриншоты
Описание

Aura Colors - это захватывающая и эмоциональная приключенческая игра, где каждое ваше решение влияет на исход истории.


Вернувшись в родной город после долгого отсутствия, главный герой сталкивается со сложностями приспособления к новому окружению, особенно учитывая его темное прошлое. Новая школа, новые лица и старые знакомые, которые помнят его совсем другим - каждый день становится испытанием.


Однако, на его пути появляется нечто необычное - способность видеть "цвета ауры" у людей. Эти цвета отражают их настоящие чувства, скрытые мотивы и даже тайны. С этой уникальной способностью герой может лучше понимать окружающих, но в то же время он сталкивается с проблемой: использовать ли свой дар в свою пользу или же пытаться игнорировать его, чтобы жить обычной жизнью.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии Aura Colors (18+)
Version 1.0 Ep.3 Version TG 1.0 Ep.3

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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