android-1.ru / Игры / Эротические игры / Lust harem (18+)
Lust harem (18+)

Lust harem (18+) 0.47.1B

10
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.47.1B
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:25
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 531
Скриншоты
Описание

Lust Harem погружает игроков в мир магии, интриг и романтики. Эта визуальная новелла привлекает своим динамичным сюжетом, проработанными персонажами и разветвленными сценариями.


Главный герой — молодой и амбициозный волшебник, чья жизнь полна трудностей. Он ищет свой путь в мире, где все против него: давящие обстоятельства, высокие стандарты семьи и финансовые трудности. Его мечта — стать великим волшебником, но на этом пути он сталкивается со многими препятствиями, включая девушек, которые привлекают его внимание.


Ключевой момент в игре происходит, когда главному герою удается поймать суккуба. Это существо, известное своими чарующими способностями, может стать его ключом к успеху... или погибели. Используя ее силу, игроки могут добиться успеха в магии, карьере и личных отношениях, но цена такой власти может быть очень высока.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Lust harem (18+) v0.47.1B MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Lust harem (18+) 2.4 Гб Ссылка 2 2.4 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Lust harem (18+)
Version TG 0.40.0

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Relay Swimming (18+)
Relay Swimming (18+)
Version: Premium
Aura Colors (18+)
Aura Colors (18+)
Version: 1.2_Ep3
Drain Mansion (18+)
Drain Mansion (18+)
Version: 2.0.3
Erotic Justice (18+)
Erotic Justice (18+)
Version: 2022-08-01
Total Drama Harem (18+)
Total Drama Harem (18+)
Version: 0.3.3a
The Interim Domain (18+)
The Interim Domain (18+)
Version: 0.31.0
Trapped in a Fantasy FB (18+)
Trapped in a Fantasy FB (18+)
Version: 0.03.06 Free
Glow of Venus (18+)
Glow of Venus (18+)
Version: 1.0.1

Отзывы о Lust harem (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив