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StarTrainer (18+)

StarTrainer (18+) 0.7.0

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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 331

StarTrainer — это визуальная новелла с мультяшной графикой, в которой игроки окунаются в мир ярких персонажей и захватывающих сюжетных линий. Игроки смогут встретить красивых девушек и развивать отношения с ними, принимая решения, которые влияют на ход истории и формирование сюжетной линии.


Геймплей фокусируется на взаимодействии с персонажами, погружая игроков в мир общения, развития отношений и различных ситуаций, которые требуют обдуманных выборов. Это позволяет игрокам не только наслаждаться визуальными элементами игры, но и вносить свой вклад в развитие истории, делая её более интересной и многогранной.


StarTrainer предлагает сочетание красивой, мультяшной графики и насыщенного сюжетного развития, что делает её привлекательным выбором для любителей визуальных новелл. Игра позволяет глубоко погрузиться в мир отношений и истории, делая каждый выбор значимым и влияющим на конечный результат.


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Информация о модах

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Скачать StarTrainer (18+) 0.7.0 взлом

Скачать StarTrainer (18+) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб Ссылка 3 110 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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