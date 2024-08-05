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Fantasy Conquest (18+)

Fantasy Conquest (18+) 0.4

2
0
Скачать (207 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.4
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 207 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 526

Fantasy Conquest — это увлекательная ролевая игра, где игроки начинают своё путешествие в спокойной деревенской обстановке, занимаясь простыми задачами, такими как рубка леса, рыбалка и сбор ресурсов. Это позволяет им освоиться и познакомиться с миром, в котором предстоит развивать своё поселение.


Однако мирная рутина быстро нарушается тревожной встречей с двумя жестокими солдатами из злого королевства. Это событие становится катализатором для формирования первоначального союза с воинами-амазонками, которые вступают в игру, чтобы помочь отразить угрозу и защитить деревню.


Fantasy Conquest предлагает игрокам возможность не только участвовать в стратегических сражениях и формировать союзы, но и углубиться в построение и развитие своего поселения, взаимодействуя с различными персонажами и решая возникающие проблемы. Эта комбинация стратегического геймплея и ролевого развития персонажей делает игру насыщенной и динамичной, позволяя игрокам наслаждаться разнообразными аспектами мира.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Fantasy Conquest (18+) 0.4 взлом

Скачать Fantasy Conquest (18+)
207 Мб
Ссылка 2
207 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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