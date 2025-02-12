Описание

Holly Smiles at The End — это уникальная и захватывающая текстовая приключенческая игра, где вы вступаете в роль магистра математики, работающего в модном бутике в качестве подработки. Игра начинается с того, что вы находите загадочную запись, которая уводит вас в мир снов и мистики, где реальность переплетается с фантазиями.





Ваше путешествие скоро приводит к встрече с Гадриэль — демоном, созданным из неона, который сбежал из ада благодаря ключу архангела более двух десятилетий назад. Открывается шокирующая правда: единственный способ вернуть Гадриэль обратно — это сыграть в его игру, которая оказывается полна загадок и испытаний.





Игра ведется через серию выборов, каждый из которых напрямую влияет на развитие сюжета и конечный исход. В частности, критический выбор в версии [2/4] определяет, как будет развиваться ваша история и какой исход она найдет. Эти решения не только тестируют ваш интеллект и математические способности, но и вашу способность справляться с эмоциональными и моральными дилеммами, ставящимися перед вами в процессе игры.