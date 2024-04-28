Perfect Family — это игра, сочетающая жанры визуальной новеллы и песочницы, разворачивающаяся в фантастическом мире эльфов и девушек-кошек. Главный герой — эльфийский мальчик, который живёт в одном доме с группой друзей, вместе с которыми они создают воображаемую идеальную семью. Сюжет сосредоточен на отношениях внутри этой группы, их совместном быте и развитии взаимоотношений.





Главный герой давно испытывает чувства к своим соседям по дому, и сюжет игры исследует, как эти чувства могут развиваться и меняться. Ключевым моментом становится вмешательство суккуба, благодаря которому эти отношения могут перейти из воображаемых в реальность, открывая новые возможности для главного героя и его окружения.





Perfect Family предлагает глубокий и эмоциональный опыт, исследуя динамику отношений и создание идеальной семьи в мире фантазий. Эта игра подходит для всех, кто любит визуальные новеллы, смешанные с элементами песочницы, позволяя игрокам глубоко погрузиться в фантастический мир, где каждый выбор и действие могут повлиять на судьбы героев и их отношения.