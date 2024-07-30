Beast Control — это визуальный роман, в котором игроки берут на себя роль Бистбоя, персонажа, обретшего свою звериную сторону и новые, мощные способности. Сюжет игры разворачивается вокруг этих способностей, позволяя игрокам использовать их для управления другими людьми и превращения их в животных.
Геймплей игры сосредоточен на взаимодействии с персонажами, принимающих различные образы и характеры. Благодаря способностям Бистбоя, игроки могут манипулировать другими персонажами, преобразовывая их и изменяя ход истории, что создает глубокий и многогранный сюжет.
Beast Control предоставляет насыщенный игровой опыт, который сочетается с интригующей и необычной историей. Развитие взаимоотношений и влияния на сюжет через манипуляции делает игру интересной и многослойной. Она идеально подходит для любителей визуальных романов, предлагая уникальную сюжетную линию, связанную с обретением звериных способностей и влиянием на окружающих.
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