android-1.ru / Игры / Эротические игры / Beast Control (18+)
Beast Control (18+)

Beast Control (18+) 1.6.0

6
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 757 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 785
Скриншоты
Описание

Beast Control — это визуальный роман, в котором игроки берут на себя роль Бистбоя, персонажа, обретшего свою звериную сторону и новые, мощные способности. Сюжет игры разворачивается вокруг этих способностей, позволяя игрокам использовать их для управления другими людьми и превращения их в животных.


Геймплей игры сосредоточен на взаимодействии с персонажами, принимающих различные образы и характеры. Благодаря способностям Бистбоя, игроки могут манипулировать другими персонажами, преобразовывая их и изменяя ход истории, что создает глубокий и многогранный сюжет.


Beast Control предоставляет насыщенный игровой опыт, который сочетается с интригующей и необычной историей. Развитие взаимоотношений и влияния на сюжет через манипуляции делает игру интересной и многослойной. Она идеально подходит для любителей визуальных романов, предлагая уникальную сюжетную линию, связанную с обретением звериных способностей и влиянием на окружающих.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Beast Control (18+) v1.6.0 MOD APK

Скачать Beast Control (18+) 757 Мб Ссылка 2 757 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Beast Control (18+)
Version 1.1.0 Version 1.3.0 Version 1.4.0 Version 1.5.0 Version TG 1.5.0 Version TG 1.4.0 Version TG 1.3.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Together Again / Slave of Passion (18+)
Together Again / Slave of Passion (18+)
Version: 1.0.3
Fantasy Conquest (18+)
Fantasy Conquest (18+)
Version: 0.6.1
Sara – Oh Daddy Part 2 (18+)
Sara – Oh Daddy Part 2 (18+)
Version: 0.3 Halloween
THE LEGEND OF THE GOBLINS (18+)
THE LEGEND OF THE GOBLINS (18+)
Version: Chapter 3
Holly Smiles at The End (18+)
Holly Smiles at The End (18+)
Version: 3/5
Summer In The City (18+)
Summer In The City (18+)
Version: 0.50
The Law of Cultivation (18+)
The Law of Cultivation (18+)
Version: 1.0
Student of Love (18+)
Student of Love (18+)
Version: 0.4.6b

Отзывы о Beast Control (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив