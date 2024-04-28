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Campus Residents (18+)

Campus Residents (18+) 0.1

Исследуйте студенческую жизнь в университете, сочетая элементы визуального романа
2
0
Скачать (180 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 327

Campus Residents — это интригующая и эмоционально насыщенная игра, погружающая игроков в новый этап жизни. Вы берете на себя роль студента, который, после долгих усилий и ожидания, наконец получает приглашение в престижный университет, расположенный за горизонтом родного города. Переполненный волнением и трепетом, ваш персонаж отправляется в это путешествие в неизведанное.


Игра сочетает в себе элементы симулятора и визуального романа, позволяя игрокам переживать различные аспекты студенческой жизни. Вам предстоит адаптироваться к новой среде, справляться с академическими и социальными вызовами, знакомиться с новыми людьми и развивать отношения.


Campus Residents предлагает богатый опыт для игроков, включающий глубокие сюжетные линии, разносторонних персонажей и решения, которые повлияют на будущее вашего персонажа. Это создает насыщенную и увлекательную атмосферу, которая позволяет игрокам полностью погрузиться в мир университета, создавая свои собственные истории.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Campus Residents (18+) 0.1 взлом

Скачать Campus Residents (18+)
180 Мб
Ссылка 2
180 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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