Timeless Vendetta (18+) 0.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.4.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 875 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 268
Timeless Vendetta - это игра для взрослой аудитории с захватывающим сюжетом, содержащая откровенный контент и механику выбора действий в важные моменты повествования. Она обладает всеми необходимыми особенностями и качествами, чтобы удовлетворить поклонников качественных развлечений данного жанра.
В игре главный герой, столкнувшись со злом и несчастьем, внезапно завершает свою жизнь. Однако ему предоставляется неожиданный шанс - заключить сделку с могущественным существом, которое предлагает ему новую жизнь и возможность исправить все ошибки прошлого. Новая жизнь кажется идеальной, полной возможностей, но за предложением скрываются некоторые условия, на которые герой не обращает внимания, увлеченный идеей идеального будущего.
Информация о модах
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