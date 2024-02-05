Timeless Vendetta - это игра для взрослой аудитории с захватывающим сюжетом, содержащая откровенный контент и механику выбора действий в важные моменты повествования. Она обладает всеми необходимыми особенностями и качествами, чтобы удовлетворить поклонников качественных развлечений данного жанра.





В игре главный герой, столкнувшись со злом и несчастьем, внезапно завершает свою жизнь. Однако ему предоставляется неожиданный шанс - заключить сделку с могущественным существом, которое предлагает ему новую жизнь и возможность исправить все ошибки прошлого. Новая жизнь кажется идеальной, полной возможностей, но за предложением скрываются некоторые условия, на которые герой не обращает внимания, увлеченный идеей идеального будущего.