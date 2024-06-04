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Love Lab: Revenge (18+)

Love Lab: Revenge (18+) 0.2.00

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.2.00
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
311

Love Lab: Revenge — это увлекательная история, в которой переплетаются месть и соблазн. В центре сюжета находится Патрик, высокомерный преподаватель биотехнологий, уверенный в своем интеллекте и превосходстве. Его высокомерие настолько велико, что он становится слеп к последствиям своих действий.


Элисон, его злобная коллега, хочет заставить его пожалеть о своем поведении. Однако, несмотря на свои намерения, она не может удержаться от искушения и соблазнения, возникающих между ними. Их маловероятная химия создает острые и напряженные моменты, полные страсти и конфликта.


Love Lab: Revenge — это история, которая может пойти по одному из двух путей: станет ли это историей мести, где Элисон добьется своего, или превратится в необычную историю любви, где чувства победят обиды? Игрокам предстоит погрузиться в эту драму и повлиять на развитие отношений между Патриком и Элисон, выбирая между страстью и возмездием.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Love Lab: Revenge (18+) 0.2.00 взлом

Скачать Love Lab: Revenge (18+)
80 Мб
Ссылка 2
80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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