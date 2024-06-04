Love Lab: Revenge — это увлекательная история, в которой переплетаются месть и соблазн. В центре сюжета находится Патрик, высокомерный преподаватель биотехнологий, уверенный в своем интеллекте и превосходстве. Его высокомерие настолько велико, что он становится слеп к последствиям своих действий.





Элисон, его злобная коллега, хочет заставить его пожалеть о своем поведении. Однако, несмотря на свои намерения, она не может удержаться от искушения и соблазнения, возникающих между ними. Их маловероятная химия создает острые и напряженные моменты, полные страсти и конфликта.





Love Lab: Revenge — это история, которая может пойти по одному из двух путей: станет ли это историей мести, где Элисон добьется своего, или превратится в необычную историю любви, где чувства победят обиды? Игрокам предстоит погрузиться в эту драму и повлиять на развитие отношений между Патриком и Элисон, выбирая между страстью и возмездием.