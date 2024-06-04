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Inflation Inc. (18+)

Inflation Inc. (18+) 0.25

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.25
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 181 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
370

INFLATION Inc. — это игра для взрослых, в которой вы играете роль беспринципного ученого в исследовательской корпорации, получившей правительственное задание экспериментировать на женщинах под предлогом научных исследований. Цель корпорации — раскрыть секреты женского роста, и для этого они используют спорные методы.


Вам предстоит вводить специальные вещества в женщин-субъектов, чтобы "раздуть" их и таким образом имитировать естественный рост. Эти экспериментальные процедуры ставят под вопрос моральные и этические аспекты исследований, вызывая множество сомнений в истинных мотивах и методах корпорации.


INFLATION Inc. предлагает игрокам необычный и провокационный сюжет, заставляющий задуматься о границах науки и морали. Игроки должны будут принимать решения, которые повлияют на развитие истории и судьбы женщин-субъектов, подвергаемых экспериментам.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Inflation Inc. (18+) 0.25 взлом

Скачать Inflation Inc. (18+)
181 Мб
Ссылка 2
181 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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