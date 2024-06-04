INFLATION Inc. — это игра для взрослых, в которой вы играете роль беспринципного ученого в исследовательской корпорации, получившей правительственное задание экспериментировать на женщинах под предлогом научных исследований. Цель корпорации — раскрыть секреты женского роста, и для этого они используют спорные методы.





Вам предстоит вводить специальные вещества в женщин-субъектов, чтобы "раздуть" их и таким образом имитировать естественный рост. Эти экспериментальные процедуры ставят под вопрос моральные и этические аспекты исследований, вызывая множество сомнений в истинных мотивах и методах корпорации.





INFLATION Inc. предлагает игрокам необычный и провокационный сюжет, заставляющий задуматься о границах науки и морали. Игроки должны будут принимать решения, которые повлияют на развитие истории и судьбы женщин-субъектов, подвергаемых экспериментам.