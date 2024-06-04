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Life With a Slave Teaching Feeling (18+)

Life With a Slave Teaching Feeling (18+) 4.0.6

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
4.0.6
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 611 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
254

Life With a Slave: Teaching Feeling (18+) — это визуальный роман с анимешной графикой и массой откровенного контента, предназначенный для совершеннолетней аудитории. Главный герой — дипломированный врач, который часто оказывает услуги тем, кто не может обратиться в официальные учреждения из-за проблем с законом. В очередной раз он спасает жизнь раненому человеку, который в благодарность отдает ему рабыню.


Сюжет игры предоставляет игроку свободу выбора в том, как обращаться с девушкой. Несмотря на широкий спектр возможностей, каждое действие имеет последствия, и неправильные решения могут привести к печальным результатам. Основная цель игры — помочь девушке вернуться к нормальной жизни или хотя бы её подобию.


Life With a Slave: Teaching Feeling отличается глубоким и эмоциональным сюжетом, где каждое действие и решение игрока влияют на развитие истории. Игрокам предстоит тщательно обдумывать свои поступки, чтобы избежать нежелательных последствий и помочь девушке преодолеть трудности, с которыми она столкнулась.


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Информация о модах

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Скачать Life With a Slave Teaching Feeling (18+) 4.0.6 взлом

Скачать Life With a Slave Teaching Feeling (18+)
611 Мб
Ссылка 2
611 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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