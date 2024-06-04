Life With a Slave: Teaching Feeling (18+) — это визуальный роман с анимешной графикой и массой откровенного контента, предназначенный для совершеннолетней аудитории. Главный герой — дипломированный врач, который часто оказывает услуги тем, кто не может обратиться в официальные учреждения из-за проблем с законом. В очередной раз он спасает жизнь раненому человеку, который в благодарность отдает ему рабыню.





Сюжет игры предоставляет игроку свободу выбора в том, как обращаться с девушкой. Несмотря на широкий спектр возможностей, каждое действие имеет последствия, и неправильные решения могут привести к печальным результатам. Основная цель игры — помочь девушке вернуться к нормальной жизни или хотя бы её подобию.





Life With a Slave: Teaching Feeling отличается глубоким и эмоциональным сюжетом, где каждое действие и решение игрока влияют на развитие истории. Игрокам предстоит тщательно обдумывать свои поступки, чтобы избежать нежелательных последствий и помочь девушке преодолеть трудности, с которыми она столкнулась.