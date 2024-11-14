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Steps to Fame (18+)

Steps to Fame (18+) 0.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 600 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
610

Steps to Fame — это интерактивная история, где вы начинаете новую жизнь, покидая семейный дом вместе с единственным другом. В начале ваше существование кажется предсказуемым и однообразным, но вскоре все меняется благодаря встрече с загадочной женщиной, которая полностью переворачивает вашу жизнь.


В Steps to Fame вас ждут неожиданные повороты и новые приключения. Женщина, которая вошла в вашу жизнь, приносит с собой волну перемен, заставляя вас пересмотреть свои привычки и повседневные дела. Обыденность уходит на задний план, уступая место захватывающим событиям и неожиданным возможностям.


Игра предлагает глубокий и насыщенный сюжет, в котором каждое ваше решение имеет значение. Вы будете принимать участие в многочисленных событиях, исследовать новые возможности и строить отношения, которые изменят вашу жизнь. Steps to Fame — это идеальный выбор для тех, кто ищет историю о личностном росте, неожиданных встречах и захватывающих приключениях.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Steps to Fame (18+) 0.1 взлом

Скачать Steps to Fame (18+)
600 Мб
Ссылка 2
600 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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