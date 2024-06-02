The Waking Dead — это захватывающий визуальный роман, в котором вы воплощаете человека, пробуждающегося из комы в мир, захваченный апокалипсисом. Обнаружив, что известная реальность рухнула, ваш персонаж сталкивается с критической необходимостью адаптироваться к новым жестоким условиям.





В этом новом мире, наполненном опасностями и неизвестностью, каждое ваше решение влияет на судьбу других выживших. Вам предстоит не только искать убежище и ресурсы для выживания, но и решать, стоит ли брать на себя роль лидера, который может вести других через беспорядок и ужасы, окружающие их.





Игра исследует темы лидерства, морального выбора и выживания, ставя перед вами задачу не только спасения себя, но и влияния на формирование нового общества. Ваши действия определят будущее вашей группы в этом нестабильном постапокалиптическом мире. Сможете ли вы стать тем лидером, который необходим в такие тяжелые времена?