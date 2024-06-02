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The Wanking Dead (18+)

The Wanking Dead (18+) S1 Ep5 Fixed

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
S1 Ep5 Fixed
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 430 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
694

The Waking Dead — это захватывающий визуальный роман, в котором вы воплощаете человека, пробуждающегося из комы в мир, захваченный апокалипсисом. Обнаружив, что известная реальность рухнула, ваш персонаж сталкивается с критической необходимостью адаптироваться к новым жестоким условиям.


В этом новом мире, наполненном опасностями и неизвестностью, каждое ваше решение влияет на судьбу других выживших. Вам предстоит не только искать убежище и ресурсы для выживания, но и решать, стоит ли брать на себя роль лидера, который может вести других через беспорядок и ужасы, окружающие их.


Игра исследует темы лидерства, морального выбора и выживания, ставя перед вами задачу не только спасения себя, но и влияния на формирование нового общества. Ваши действия определят будущее вашей группы в этом нестабильном постапокалиптическом мире. Сможете ли вы стать тем лидером, который необходим в такие тяжелые времена?


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Скачать The Wanking Dead (18+)
430 Мб
Ссылка 2
430 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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