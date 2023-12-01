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Lesson in Loyalty (18+)

Lesson in Loyalty (18+) Ch.4

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Версия:
Ch.4
Требования:
Android 5.0 и выше
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 440

Lesson in Loyalty - представляет собой интересный визуальный роман, центральной фигурой которого является Курт – 25-летний учитель, сталкивающийся с трудностями в достижении своих жизненных целей. История погружает игроков в повседневную жизнь Курта, который старается найти свой путь в мире, полном вызовов и неожиданностей.


Игра детализирует борьбу Курта с реалиями современной жизни, где его мечты и планы сталкиваются с жестокой реальностью. Помимо работы частным репетитором, Курт вынужден подрабатывать инструктором по фитнесу в тренажерном зале, чтобы свести концы с концами. Эти обстоятельства создают сложную и многогранную историю, где выборы и решения игроков напрямую влияют на развитие сюжета и персонажей.


"Lesson in Loyalty" исследует темы личного роста, профессионального развития и взаимоотношений. Игрокам предстоит помочь Курту справиться с жизненными испытаниями, взаимодействуя с различными персонажами и принимая решения, которые окажут влияние на его будущее.


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Информация о модах

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Скачать Lesson in Loyalty (18+) Ch.4 взлом

Скачать Lesson in Loyalty (18+) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

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Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Lesson in Loyalty (18+)


Комментарии (1)
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Я
Я 3 апреля 2024 17:59
Игра бомба 🧨
Сюжет и графика на отлично
Выходят обновы вроде пока частенько
Лайк 👍🏻 подписка
+1
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