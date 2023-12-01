Описание

Her New Memory (18+) - это красиво проработанный и масштабный проект для взрослой аудитории геймеров. Игра рассказывает историю главного героя, который находит испуганную и замёрзшую девушку на пороге своего дома. Девушка не помнит, кто она и как она оказалась там, и у неё нет документов или намёков на то, где искать ответы.





С этого момента в жизни главного героя появляется другой человек, и он начинает заботиться о ней и искать способы восстановления её памяти. Игрокам предстоит исследовать интересную сюжетную линию, принимать решения, которые влияют на развитие сюжета, и исследовать разные варианты финала. Кроме того, игра содержит откровенный контент.





Этот проект предоставляет игрокам возможность погрузиться в захватывающий сюжет и познакомиться с уникальными персонажами во взрослой атмосфере.