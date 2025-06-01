Princess of Gehenna (18+) 0.4.1
Принцесса Геенны - это захватывающая история о молодой девушке, чья жизнь меняется внезапно в ее 21-й день рождения. Перед ней встанут трудности и вызовы, которые она должна преодолеть, и она будет полагаться на свои собственные способности, а также на поддержку своих друзей и семьи.
В этом увлекательном приключении вы отправитесь вместе с героиней, чтобы исследовать ее мир и разгадать тайны, которые ей предстоит раскрывать. Но, конечно же, на пути к приключениям всегда найдется место для развлечений и неожиданных сюрпризов. Погрузитесь в этот уникальный мир, где ждут приключения, дружба и, возможно, даже романтика.
v0.4.1
– Новые события
– Обновлён интерфейс и телефон
– Добавлено приложение-прохождение/гид
– Добавлена возможность переименовывать персонажей
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.