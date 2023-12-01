android-1.ru / Игры / Эротические игры / Mind Control (18+)
Mind Control (18+)

Mind Control (18+) 0.21

4
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 974
Скриншоты
Описание

Mind Control – это визуальный роман для взрослых, который рассказывает историю молодого человека, обнаружившего в себе уникальные умственные способности. Эта игра погружает игроков в повседневную жизнь главного героя, который живет со своей семьей и ведет обычную жизнь студента, посещая школу и общаясь с друзьями.


Сюжет игры разворачивается вокруг обнаружения и развития его умственных способностей, что приводит к ряду уникальных и захватывающих ситуаций. В процессе игры предстоит принимать различные решения, которые будут влиять на развитие событий и отношения с другими персонажами.


"Mind Control" предлагает глубокий и многогранный сюжет, который исследует темы выбора, этики использования необычных способностей и взаимодействия с окружающим миром. Игра включает в себя разнообразные сценарии и возможные развития событий, что делает каждый проход уникальным.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Mind Control (18+) v0.21 MOD APK

Скачать Mind Control (18+) 2.2 Гб Ссылка 2 2.2 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Mind Control (18+)
Version 0.1 Version 0.2 Version TG 0.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Once in a Lifetime (18+)
Once in a Lifetime (18+)
Version: 1.0
Her New Memory (18+)
Her New Memory (18+)
Version: 1.0.998
Futariuums Gate (18+)
Futariuums Gate (18+)
Version: 0.25
Sins Of Night (18+)
Sins Of Night (18+)
Version: 3.5
Frustration (18+)
Frustration (18+)
Version: 0.06c
Reboot Love 1 More Time (18+)
Reboot Love 1 More Time (18+)
Version: 0.9.98
Furry-ous Space (18+)
Furry-ous Space (18+)
Version: 2023-12-01
NULL – Remastered (18+)
NULL – Remastered (18+)
Version: Final

Отзывы о Mind Control (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив