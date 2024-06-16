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Cabin Corpse (18+)

Cabin Corpse (18+) 0.4.9

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.4.9
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 592 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 577

"Cabin Corpse" - это захватывающая игра, в которой вы оказываетесь в жуткой хижине в глуши, окутанной тайной и мрачной атмосферой. В роли главного героя вам предстоит раскрыть серию таинственных событий, которые пронизывают это место. Чтобы разгадать загадку, вам придется взаимодействовать с неписьмыми персонажами (NPC), завоевывать их доверие и строить отношения. Вашей задачей будет собирать улики, искать подсказки и разгадывать головоломки, чтобы раскрыть правду, скрытую за стенами этой мрачной хижины.


Однако, ваш путь к разгадке будет сложен. Вам придется манипулировать людьми, принимать решения, которые будут влиять на их судьбу. Ваши поступки будут иметь последствия, и ваше искусство манипуляции может повлечь за собой непредвиденные последствия. В "Cabin Corpse" вас ждет захватывающее путешествие в мир интриг, секретов и темных тайн, где только ваша находчивость и умение разоблачать ложь помогут раскрыть правду и спасти себя и других от зловещих сил, заточенных в этой жуткой хижине.


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Информация о модах

Полная версия

Скачать Cabin Corpse (18+) 0.4.9 взлом

Скачать Cabin Corpse (18+) 592 Мб Ссылка 2 592 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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