"Cabin Corpse" - это захватывающая игра, в которой вы оказываетесь в жуткой хижине в глуши, окутанной тайной и мрачной атмосферой. В роли главного героя вам предстоит раскрыть серию таинственных событий, которые пронизывают это место. Чтобы разгадать загадку, вам придется взаимодействовать с неписьмыми персонажами (NPC), завоевывать их доверие и строить отношения. Вашей задачей будет собирать улики, искать подсказки и разгадывать головоломки, чтобы раскрыть правду, скрытую за стенами этой мрачной хижины.





Однако, ваш путь к разгадке будет сложен. Вам придется манипулировать людьми, принимать решения, которые будут влиять на их судьбу. Ваши поступки будут иметь последствия, и ваше искусство манипуляции может повлечь за собой непредвиденные последствия. В "Cabin Corpse" вас ждет захватывающее путешествие в мир интриг, секретов и темных тайн, где только ваша находчивость и умение разоблачать ложь помогут раскрыть правду и спасти себя и других от зловещих сил, заточенных в этой жуткой хижине.