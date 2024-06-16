Life on Mars (18+) - В конце 24 века человечество достигло значительных успехов в технологии терраформирования планет и освоило Венеру и Марс. Однако, эта новая эра прогресса и исследований не была лишена конфликтов. Возникла серия войн между колонистами и Землей, которые стремились к независимости и самоуправлению.





В результате многолетнего конфликта, в середине 25-го века, был заключен мирный договор, который положил конец Солнечной Федерации и признал суверенитет Марса и других колоний. Начался новый эпоха, история которой разворачивается в начале 26 века на Земле и на Марсе, который отныне имеет свой собственный календарь.





В центре сюжета находится главный герой, который является помощником сенатора и поддерживает его босса, который участвует в выборах на пост канцлера. Одним из обещаний сенатора является прекращение полигамии и полиандрии на Марсе. Однако, сам главный герой сталкивается с вопросом, что он думает насчет этих практик. Его решения и выборы будут играть важную роль в будущей истории Марса и его жителей.





История развивается вокруг сложных политических интриг, межпланетных отношений и личных дилемм главного героя. Его выборы и решения будут иметь глобальные последствия и определять будущее жизни на Марсе. Что же решит главный герой? Какие трудности и испытания ему предстоит преодолеть на своем пути? Все это станет ключом к раскрытию фасет разнообразной и увлекательной истории жизни на Марсе в новом веке.