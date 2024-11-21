Описание

TableTop BornStar (также известная как TableTop PornStar) - это визуальная новелла для взрослой аудитории, которая сочетает элементы настольной игры (кости и карты) с увлекательным сюжетом, разворачивающимся в Голливуде в 1999 году. Главным тематическим акцентом игры является коррупция. В роли игрока вы окунетесь в мир развлекательной индустрии и будете принимать решения, влияющие на ход событий и судьбу главного героя.





Вас ожидают сложные моральные выборы, интриги и обманы, которые влияют на вашу карьеру и взаимоотношения с другими персонажами. Игра предлагает вам исследовать темные стороны Голливуда и постепенно раскрыть тайны, связанные с коррупцией и властью. В TableTop BornStar вас ждет уникальный игровой опыт, который увлечет вас в мир интриг и страсти в самых высоких кругах развлекательной индустрии.