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️TableTop BornStar (18+)

️TableTop BornStar (18+) 0.85

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Версия:
0.85
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 535 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 310
Скриншоты
Описание

TableTop BornStar (также известная как TableTop PornStar) - это визуальная новелла для взрослой аудитории, которая сочетает элементы настольной игры (кости и карты) с увлекательным сюжетом, разворачивающимся в Голливуде в 1999 году. Главным тематическим акцентом игры является коррупция. В роли игрока вы окунетесь в мир развлекательной индустрии и будете принимать решения, влияющие на ход событий и судьбу главного героя.


Вас ожидают сложные моральные выборы, интриги и обманы, которые влияют на вашу карьеру и взаимоотношения с другими персонажами. Игра предлагает вам исследовать темные стороны Голливуда и постепенно раскрыть тайны, связанные с коррупцией и властью. В TableTop BornStar вас ждет уникальный игровой опыт, который увлечет вас в мир интриг и страсти в самых высоких кругах развлекательной индустрии.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать ️TableTop BornStar (18+) 535 Мб Ссылка 2 535 Мб
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Старые версии ️TableTop BornStar (18+)
Version 0.8 Version TG 0.8


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